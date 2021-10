DJ Altmaier: Regierung senkt BIP-Prognose für 2021 auf 2,6 Prozent

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat bestätigt, dass die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr auf 2,6 Prozent absenkt. Ausschlaggebend seien Lieferengpässe und hohe Energiekosten, sagte Altmaier im ARD-Morgenmagazin. Im kommenden Jahr werde sich das Wirtschaftswachstum auf über 4 Prozent beschleunigen. Im April war die Bundesregierung noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,5 Prozent ausgegangen.

"Das Wachstum wird in diesem Jahr geringer ausfallen, als wir alle uns vorgestellt haben", sagte Altmaier. Dies werde noch immer eine der stärksten Wachstumszahlen in Europa sein. "Aber es schlägt einfach durch, dass so viele Waren und Güter nicht ausgeliefert werden können, weil es in bestimmten Bereichen Rohstoffknappheit gibt. Es spielt auch eine Rolle, dass die Energiepreise gestiegen sind, Gas insbesondere."

Es sei nun nötig, die Lieferketten international zu stabilisieren. So müssten Mikrochips verstärkt auch in Europa gebaut werden, sagte Altmaier. Dafür müsse die nächste Bundesregierung mehr Geld ausgeben.

Zwar werde die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr kräftig wachsen. "Aber sie wird erst richtig zu einem Boom erst im nächsten Jahr mit über 4 Prozent", so Altmaier. Altmaier wird die neue Wachstumsprognose der Bundesregierung offiziell um 11.00 Uhr vorstellen.

