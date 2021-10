Am Donnerstag, den 12. November gibt die Deutsche Telekom die Zahlen zum dritten Quartal 2021 bekannt. Die Prognose für das gesamte Jahr 2021 sieht in allen Märkten einen leichten Anstieg des Umsatzes. Nur in Europa scheint der Markt gesättigt zu sein und das Management rechnet mit einer stabilen Umsatzentwicklung. Beim Gewinn je Aktie (EPS) ist bis zum Jahr 2023 ein Durchschnitts-wachstum von 14,26 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...