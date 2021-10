Der Euro hat am Mittwoch in der Früh weiter um die Marke von 1,16 Dollar gependelt. Gegen 9.15 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1609 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag mit 1,1618 Dollar festgesetzt, im Späthandel fiel der Euro dann auf 1,1597 Dollar.Die jüngsten Ängste, dass die steigenden Inflationsdaten auch zu gegensteuernden Zinserhöhungen der ...

