Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Zahlen von ALPHABET und MICROSOFT. Die US-Tech Giganten meldeten gestern nach Börsenschluss an der Wall Street ihre Ergebnisse des abgelaufenen Quartals. Wir schauen auf die Details und auf die Reaktion im nachbörslichen Handel. Außerdem im Fokus: die DEUTSCHE BANK meldet heute früh den fünften Quartalsgewinn in Folge.

Die Wall Street tendierte gestern moderat freundlich. Der Zugewinn fiel im DOW JONES mit +0,04% minimal aus, im S&P500 waren es immerhin +0,2%. Dafür reichte es bei beiden knapp für ein neues Allzeithoch. Dem NASDAQ100 blieb ein neuer Rekord hingegen verwehrt, auch wenn das Plus mit rund +0,3% höher ausfiel als bei den beiden vorgenannten. Insbesondere ALPHABET und MICROSOFT lieferten beeindruckende Zahlen aus dem abgelaufenen Quartal, dazu unten mehr.

Der DAX war gestern schon vorgeprescht und beendete den Handel mit einem Aufschlag von über einem Prozent. Mit dem Sprung über die 15.600er Marke konnte das deutsche Börsenbarometer ein positives Chartsignal setzen. Heute früh startet der deutsche Leitindex etwas leichter in der frühen Handel.

