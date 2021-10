Die Bank of Canada wird heute um 16:00 Uhr eine geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Die Zinsen werden voraussichtlich unverändert bleiben, aber die Notenbank könnte einige Maßnahmen in Bezug auf die Ankäufe von Vermögenswerten ergreifen. Es wird nämlich erwartet, dass die BoC ankündigt, dass das QE-Programm im November in die Reinvestitionsphase eintritt. Am Markt herrscht außerdem die Meinung vor, dass die kanadischen Zentralbanker heute eine vorsichtige, dovische Botschaft aussenden könnten, ...

