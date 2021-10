DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/9-Monatszahlen

windeln.de leitet Konsultationsverfahren zur Einstellung des Bebitus-Geschäfts ein



27.10.2021 / 10:30

windeln.de leitet Konsultationsverfahren zur Einstellung des Bebitus-Geschäfts ein Verhandlungen über Verkauf des Bebitus-Geschäfts bleiben ohne Ergebnis

Vorstand beschließt, das nach spanischem Recht vorgesehene Verfahren für eine Einstellung des Bebitus-Geschäfts einzuleiten und Verhandlungen mit der Bebitus-Belegschaft aufzunehmen

Vorstand hält an der im Sommer angepassten Prognose für das Geschäftsjahr 2021 fest München, 27. Oktober 2021: windeln.de SE ("windeln.de", "Konzern" oder "Unternehmen"; ISIN DE000WNDL201) teilt heute mit, dass der angestrebte Verkauf des südeuropäischen Geschäftsbereichs Bebitus nicht umgesetzt werden konnte. Der Vorstand der windeln.de SE befand sich seit März 2020 mit diversen Parteien in Verhandlungen zu einer möglichen Veräußerung. Der Verkaufsprozess wurde dabei durch den Ausbruch der Coronapandemie wesentlich erschwert. Bereits im Halbjahresbericht 2021 hatte das Unternehmen darauf hingewiesen, dass das Bebitus-Geschäft gegebenenfalls aufgegeben werde, falls kein Käufer gefunden werden kann. Nach Ausbleiben eines konkreten Kaufangebots hat der Vorstand nunmehr beschlossen, ein formales Konsultationsverfahren einzuleiten, an dessen Ende eine Schließung des Bebitus-Geschäfts stehen kann. Mit einer nach spanischem Recht für diesen Zweck noch zu bildenden Arbeitnehmervertretung werden in den nächsten Wochen Verhandlungen zu den Modalitäten einer Einstellung des Bebitus-Geschäfts stattfinden, deren Ergebnis im Anschluss umgesetzt wird. Eine mögliche Betriebsschließung und Einstellung des Bebitus-Geschäfts hätte keine Auswirkung auf die am 9. August 2021 veröffentlichte angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Der Vorstand der windeln.de hält an dieser Prognose fest. Matthias Peuckert, CEO der windeln.de, kommentiert: "Unser Bestreben ist es, den verlustbringenden Geschäftsbereich nicht mehr ergebnisbelastend auf den Konzern einwirken zu lassen. Wir werden in den nächsten Wochen ergebnisoffen mit dem gewählten Vertretungsorgan verhandeln, um ein zufriedenstellendes Resultat zu erzielen." Mit der Ankündigung zur Einleitung des Konsultationsverfahrens veröffentlicht windeln.de die vorläufigen Segment-Zahlen des Segments Bebitus für das dritte Quartal 2021. In den ersten neun Monaten 2021 lag der Umsatz des Bebitus-Geschäfts bei etwa TEUR 1.672 bei einer Bruttogewinnmarge von etwa TEUR 310. Die Aufwendungen für Vertrieb und Verwaltung, sowie sonstige operative Erträge und Aufwendungen lagen im gleichen Zeitraum insgesamt bei etwa TEUR -941, das bereinigte EBIT lag bei etwa TEUR -608. Die Bereinigungen beliefen sich insgesamt auf etwa TEUR 22 und umfassen im Wesentlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einleitung des Konsultationsverfahrens. Das unbereinigte EBIT belief sich damit auf etwa TEUR -630. Der Konzernzwischenbericht der windeln.de SE zum 30. September 2021 wird am 11. November 2021 auf der IR-Website veröffentlicht: https://corporate.windeln.de/de/investor-relations-de/veroeffentlichungen



Über windeln.de

windeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde 2010 gegründet und ist seit dem 6. Mai 2015 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://corporate.windeln.de/. Unsere Shops: www.windeln.de , www.windeln.ch, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, https://windelnde.tmall.hk/, https://windeln.jd.hk/ windelnde.tmall.hk



