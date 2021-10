Die Schaltbau Holding AG informiert über den Eintritt des Kontrollwechsels: Damit steht jedem Inhaber der ausstehenden Pflichtwandelanleihe 2021/22 (ISIN DE000 A3E5FV 1) am Kontrollwechselstichtag das Recht zur Wandlung in Schaltbau-Aktien zu. Demnach wurde das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der Voltage BidCo GmbH an die Aktionäre der Schaltbau Holding zum Erwerb sämtlicher Aktien derselben ...

