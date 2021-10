Valneva gibt eine Kapitalerhöhung aus. Die Aktie fällt deutlich zurück. Unsere Abonnenten konnten am Morgen noch zu 21 Euro verkaufen. Wir hatten die Warnung in den Börsendienst gegeben. Was nun? Unter 19 Euro ist die Aktie spekulativ wieder ein Kauf. Unsere Mail um 08.30 Uhr: Liebe Abonnenten, kurzer Hinweis zu Valneva. Das Unternehmen führt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...