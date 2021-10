Puma-Calls mit 79%-Chance bei Erreichen des alten Hochs

Nachdem die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) nach der erfreulichen Kursentwicklung im Frühjahr 2021 am 5.8.21 bei 109,70 Euro ein neues Allzeithoch erreichen konnte, rutschte die Aktie wegen der alle Sportartikelhersteller betreffenden Lieferkettenprobleme sogar wieder unter die 100 Euro-Marke ab. Bereits im Vorfeld der Quartalszahlen zog der Aktienkurs allerdings wieder deutlich an. Die über den Expertenerwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen im dritten Quartal und die Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr sorgten im frühen Handel des 27.10.21 für einen 3-prozentigen Kursanstieg.

Kann die Puma-Aktie, die in den optimistischsten Analysen mit Kurszielen von bis zu 135 Euro (JP Morgan) zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr altes Hoch bei 109,70 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 100 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 100 Euro, Bewertungstag 15.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000HB0G3R9, wurde beim Puma-Aktienkurs von 105,45 Euro mit 0,71 - 0,72 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 109,70 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,98 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 101,904 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 101,904 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SF868L1, wurde beim Puma-Kurs von 105,45 Euro mit 0,41 - 0,43 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 109,70 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,77 Euro (+79 Prozent) erhöhen - sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 98,06 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 98,06 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH3DBV8, wurde beim Puma-Kurs von 105,45 Euro mit 0,77 - 0,79 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 109,70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,16 Euro (+47 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de