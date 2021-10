Der spanische Energieversorger Red Eléctrica (ISIN: ES0173093024) kündigte am Mittwoch eine Zwischendividende von 0,2727 Euro (brutto) für das Geschäftsjahr 2021 an. Damit bleibt die Zwischendividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Zahlung erfolgt am 7. Januar 2022. Ex-Dividenden Tag ist der 5. Januar 2022. Der Konzern schüttet zweimal im Jahr eine Dividende aus. Für das Geschäftsjahr 2021 wurden brutto 1,00 ...

