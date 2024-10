Anzeige / Werbung

PepsiCo Aktie: Konstantes Dividendenwachstum und solide Zahlen. Steht der Ausbruch bevor?

PepsiCo, Inc. ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, dessen Wurzeln bis in das späte 19. Jahrhundert zurückreichen. Die Geschichte von PepsiCo begann mit der Erfindung des Getränks Pepsi-Cola durch den Apotheker Caleb Bradham im Jahr 1893 in New Bern, North Carolina. Ursprünglich als "Brad's Drink" bekannt, entwickelte sich die Getränkemischung aus Wasser, Zucker, Karamell, Zitronenöl und weiteren Aromen schnell zu einem beliebten Erfrischungsgetränk. 1898 wurde es in "Pepsi-Cola" umbenannt, wobei der Name auf die Zutaten Pepsin und Kolanüsse verweist, die als verdauungsfördernd galten. Erst später entstand PepsiCo durch eine große Fusion und weitere Zukäufe.

Im Laufe der Jahrzehnte hat sich PepsiCo als diversifizierter Nahrungsmittel- und Getränkekonzern etabliert, der eine breite Produktpalette anbietet, darunter kohlensäurehaltige und nicht-kohlensäurehaltige Getränke, Snacks, Frühstücksprodukte und mehr. Das Unternehmen erkannte früh die Notwendigkeit, auf veränderte Verbrauchertrends zu reagieren und gesündere Produkte in sein Sortiment aufzunehmen. Aus diesem Grund investierte PepsiCo in die Entwicklung und den Erwerb von Marken, die gesundheitsorientierte Lebensmittel und Getränke anbieten, darunter pflanzliche Snacks, Produkte mit weniger Zucker sowie umweltfreundlichere Verpackungen. Erst im Oktober wurde Garza Food Ventures für 1,2 Milliarden Dollar übernommen und damit die Expansion im Nahrungsmittelsegment vorangetrieben.

Das Umsatzwachstum ist momentan niedrig, die Dividende aber weiter hoch. Was kann man in Zukunft von der Marke erwarten, die als kleiner regionaler Getränkeanbieter startete? Wir bewerten zudem das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool

