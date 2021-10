Unterföhring (ots) -



Kribbeln im Bauch. Feuchte Hände. Herzklopfen bis zum Hals. Umschmeichelt von einer Traumrobe in weiß greift Braut Selina nach der Hand ihres Vaters, der sie zur Trauung geleiten wird. Vor Aufregung und Freude steigen ihr die Tränen in die Augen. Die Hände von Bräutigam Michael zittern nervös, als er den blumengeschmückten Trausaal von Schloss Ehreshoven betritt, in dem die Gäste bereits gespannt auf das Brautpaar warten.



Normales Nervenflattern am Tag des großen Ja-Worts? Mitnichten! Denn gleich treffen Selina (26) aus Aachen und Michael (30) aus Oldenburg zum ersten Mal in ihrem Leben aufeinander - und müssen ad hoc entscheiden: Gebe ich diesem vollkommen unbekannten Menschen das Eheversprechen? Einem Menschen, den ich bis gerade nicht kannte, nie mit ihm gesprochen habe, ihn nie berührt, nie geküsst habe? Vertraue ich auf die erfahrenen Expert:innen Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst, die auf Basis zahlreicher Tests und Auswahlverfahren den Menschen gegenüber als den perfekten Partner identifiziert haben? Werden sich nach Jahren des Alleinseins meine Träume einer Zukunft in liebevoller Zweisamkeit endlich erfüllen? Psychotherapeutin Dr. Sandra Köhldorfer ist vom Erfolg des Experiments überzeugt: "Liebe ist nichts Mystisches, das automatisch vom Himmel fällt. Liebe ist immer auch eine Entscheidung - und 'Hochzeit auf den ersten Blick' der Königsweg der Partnersuche!" Genau den beschreiten ab 3. November insgesamt 12 Singles in acht Episoden immer mittwochs in der Prime Time in SAT.1. Die achte Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" wird produziert von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios.



"Hochzeit auf den ersten Blick" - ab 3. November 2021 immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.



