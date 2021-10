DJ Wacker Chemie übernimmt Mehrheit an chinesischer Sico

FRANKFURT (Dow Jones)--Wacker Chemie baut das Geschäft in China mit einer Übernahme aus. Für rund 120 Millionen Euro erwirbt der Münchener Chemiekonzern laut Mitteilung einen Anteil von 60 Prozent am Spezialsilanhersteller Sico Performance Material. Sico sei in China ein führender Hersteller von organofunktionellen Silanen, die eine wichtige Komponente in hochleistungsfähigen Kleb- und Dichtstoffen, Beschichtungen und Kompositwerkstoffen seien.

"Unsere neue Partnerschaft mit Sico ist ein konsequenter Schritt in unserer Strategie, weltweit den Anteil margenstarker Spezialitäten in unserem Silicongeschäft weiter auszubauen", wird Wacker-CEO Christian Hartel in der Mitteilung zitiert. Bislang stellt Wacker Chemie organofunktionelle Silane nur in Deutschland her.

Die im Jahr 2013 gegründete Sico erzielte 2020 einen Jahresumsatz von 54 Millionen Euro. Wacker finanziert die Beteiligung aus dem laufenden Mittelzufluss ihres operativen Geschäfts. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im ersten Halbjahr 2022.

