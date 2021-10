Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Evotec den heutigen Handelstag. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund zwei Prozent im Gewinn. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 43,29 EUR. Schaltet Evotec dadurch in den Hausse-Modus?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Evotec-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Evotec-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund fünf Prozent. Bis heute markieren 45,43 EUR dieses Hoch. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...