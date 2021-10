Stuttgart (ots) -Anmoderation:Endlich wird es wieder magisch! Nach neunzehn langen Monaten Coronapause hebt sich am 02. November im Stage Apollo Theater in Stuttgart erneut der Vorhang und entführt alle Fans von Musicals in die farbenprächtige Welt des Orients von Disneys ALADDIN. Vom leuchtenden Basar über den imposanten Palast und die funkelnde Höhle der Wunder bis hin zum fliegenden Teppich ist alles mit dabei, was das Musical so unverwechselbar macht. Constanze Müller, Leiterin des Stage Apollo-Theaters ist froh, dass die lange Zwangspause endlich endet:O-Ton Constanze MüllerKulturelle Veranstaltungen sind auch immer Begegnungen. Gerade jetzt in den letzten eineinhalb Jahren haben wir gesehen, was Einsamkeit und Zurückziehen mit den Menschen macht. Und ich denke, das ist momentan sehr wichtig für die Menschen, dass man sich drei Stunden lang komplett wegträumen kann. 1001 Nacht, was gibt es Besseres, als abzuschalten, als in eine andere Welt zu gehen, sich fallen lassen zu können und einfach zu sagen, ich war woanders, ich habe etwas anderes erlebt, und glücklich nach Hause gehen zu können? (0:27)Mit über 80 spektakulären Effekten - darunter Pyrotechnik, bewegliche Ebenen und ein fliegender Teppich - ist das Musical eine echte Herausforderung für alle Darstellerinnen und Darsteller. Ganz besonders für Gonzalo Campos López, der mit Aladdin zum ersten Mal eine Disney-Hauptrolle innehat. Kein einfacher Part für den Spanier:O-Ton Gonzalo Campos LópezAladdin muss singen, tanzen, schauspielern, rennen, sogar fliegen. Es gibt nicht viele Rollen in Musicals, die so viel machen müssen. Wir müssen einfach lernen, wie diese Tricks und Spezialeffekte funktionieren, sodass wir auch damit arbeiten können. Wir müssen aufpassen, damit wir in kein Loch fallen, dass wir genau wissen, wann der Boden nach oben fährt oder was auch immer. Aber ja, das ist Disney-Magic. (0:33)Disney-Magic ist wohl das Stichwort: Denn das Musical nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise in eine Welt voller kühner Abenteuer und zeitloser Romantik. Aladdin lebt als Straßendieb in der Stadt Agrabah, wo er eines Tages auf Prinzessin Jasmin trifft. Sie ist wunderschön, klug und eigenwillig. Alles Eigenschaften, die Darstellerin Mae Ann Jorolan, die als Jasmin ihre Premiere feiert, bewundert:O-Ton Mae Ann JorolanWas ich wichtig finde, sind komplexe Frauen im Musical. Frauen mit Geschichten, Frauen, die etwas durchmachten, Frauen mit vielseitigem Charakter. Jasmin ist es egal, was andere über sie denken. Sie steht für das ein, was sie für richtig hält und ich finde, da kann ich mir ruhig eine Scheibe von abscheiden. (0:21)Kein Wunder also, dass sich Aladdin hoffnungslos in diese starke Prinzessin verliebt, doch als Straßendieb ist er ihrer nicht würdig. Aladdin gibt jedoch nicht auf. Das Musical lebt aber nicht nur von der orientalischen Geschichte, sondern auch von traumhaften Songs. "In meiner Welt", "Prinz Ali" und "Arabische Nächte" begleiten das romantische Märchen. Das Lied "Allerhöchste Spannung" ist für Mae Ann Jorolan ihr ganz persönliches Highlight im Musical:Song "Allerhöchste Spannung"(0:30)O-Ton Mae Ann JorolanDas Lied geht zwar so lang, aber es ist die ganze Zeit energetisch da oben. Es ist sehr hoch. Es ist nicht langweilig und es ist witzig und dennoch sehr schön für die Ohren, sage ich jetzt mal. Ich freue mich einfach riesig. (0:16)Aladdin will um die Liebe zu Jasmin kämpfen. Als er eine magische Wunderlampe findet, hofft er, mit Hilfe des Flaschengeistes Dschinni das Herz der Prinzessin zu erobern. Apropos Dschinni, die Verwandlung in den Flaschengeist hat es in sich, verrät Darsteller Maximilian Mann:O-Ton Maximilian MannEine Stunde vor der Vorstellung fange ich in der Maske an. Das Dschinni-Make-up wird in zwei Schritten gemacht, weil wir in der großen Eröffnungsszene den Dschinni als echten Menschen sehen, als befreiten Flaschengeist, und dann geht es erst in die Rückerzählung. Das heißt, das erste Make-up ist noch nicht ganz so aufwendig. Aber nach dieser Nummer bin ich dann nochmal eine halbe Stunde in der Maske und werde dann tatsächlich Gold als Dschinni geschminkt. (0:25)Abmoderation:Arabische Nächte in Stuttgart! Das energiegeladene Musical Disneys ALADDIN feiert am 02. November nach langer Pause seine Wiederaufnahme und entführt Musical-Fans endlich wieder in die magische Welt aus 1001 Nacht. Neben 3G-Nachweis, Maskenpflicht im ganzen Gebäude und Registrierung ermöglicht eine spezielle Belüftungsanlage, dass bei voller Auslastung gespielt werden darf. Tickets gibt es auf www.stage-entertainment.de.Pressekontakt:Convensis GmbH, Saskia Hildebrandt, 0711 365 337 72Stage Entertainment, Andreas Künne, 030 319 038 73all4radio, Manuela Nagl, 0711 3277759 0Original-Content von: Stage Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31524/5057296