Linz (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone sind die Inflationserwartungen gestiegen - auf ein 7-Jahreshoch, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die EZB dürfte dies jedoch weiterhin als temporär erachten. Angesichts der bevorstehenden Maßnahmen hinsichtlich der Reduzierung der Anleihekaufprogramme der FED, belaste die gegenwärtige Haltung der Notenbanken den Euro. EUR/USD sei im gestrigen Handelsverlauf unter 1,16 gefallen. Die nächste Unterstützung befinde sich bei 1,1570, darunter bei 1,1523 - dem bisherigen Jahrestief. Auf der Oberseite bleibe die zuletzt unüberwindbare Hürde 1,1670 im Fokus der Marktakteure. (27.10.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...