Köln (www.anleihencheck.de) - Seit August haben die Finanzmärkte das künftige Leitzinsniveau der Europäischen Zentralbank (EZB) auf Sicht von drei Jahren um rund 40 Basispunkte nach oben korrigiert, so die Experten von Generali Investments.Inzwischen werde eine Anhebung des Zinssatzes über 0,0 Prozent vom Markt eingepreist. Das Research-Team von Generali Investments teile diese Ansicht nicht: Die Experten würden dies für zu aggressiv halten und davon ausgehen, dass die EZB bis 2024 in der Warteschleife bleibe. Es scheine, dass die Märkte die sich abzeichnenden Zinserhöhungen in anderen Ländern (z. B. im Vereinigten Königreich und in den USA) fälschlicherweise auf die EZB übertragen würden. Diese Entwicklung sei hauptsächlich auf die steigenden Rohstoffpreise und die stark korrelierten Inflationserwartungen zurückzuführen. Die 10-jährigen Euroraum-Inflationsswaps hätten mit 2,1 Prozent den höchsten Stand seit 2013 erreicht. ...

