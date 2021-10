Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die ASW-Spreads bei Banken engten sich zuletzt sowohl auf Tages- als auch auf Wochensicht ein, so die Analysten der Helaba.Damit komme die auch am Gesamtmarkt wieder abnehmende Risikoaversion zum Ausdruck, wenngleich einschränkend erwähnt werden müsse, dass sich der Bankenindex des STOXX 600 lediglich seitwärts bewege. Aufmerksamkeit werde aktuell den Veröffentlichungen der Q3-Ergebnisse zu Teil. Die schweizerische UBS habe in diesem Zeitraum überraschend gut abgeschnitten. Der Gewinn sei um neun Prozent auf 2,3 Mrd. USD gestiegen. Dies habe dem höchsten Quartalsgewinn seit dem Jahr 2015 entsprochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...