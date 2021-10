Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz hoher Kosten für den Konzernumbau überraschend gesteigert. Dank höherer Erträge standen vor Steuern 554 Millionen Euro Gewinn in den Büchern. Das waren 15 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Trotzdem verfielen die Anleger am Mittwoch nicht in Jubelstimmung, die Deutsche-Bank-Aktie knickte ein. Zwar hatten Analysten im Schnitt mit einem Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...