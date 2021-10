Hamburg (ots) -Drei Tage, bevor Niedersachsen offiziell 75 Jahre alt wird, feiert die "NDR Talk Show" den Geburtstag des größten Bundeslandes im Norden schon einmal vorab: Am Freitag, 29. Oktober, moderieren Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen das extralange "NDR Talk Show Spezial - 75 Jahre Niedersachsen". Zum ersten Mal werden hierbei drei ehemalige Ministerpräsidenten sowie der amtierende gemeinsam in einer TV-Sendung auftreten.Mit dabei ist Christian Wulff, dervon 2003 bis 2010 als Ministerpräsident amtierte, bis er zum Bundespräsidenten ernannt wurde. Gerhard Glogowski hatteden Posten ein gutes Jahr inne, von 1998 bis 1999 - die bisher kürzeste Amtszeit eines niedersächsischen Ministerpräsidenten. David McAllister war von 2010 bis2013 Ministerpräsident in Niedersachsen. Seitdem steht Stephan Weil an der Spitze des Bundeslandes. Alle vier Politiker leben bis heute dort und werden in der Sendung u. a. über ihre Verbindung und Verbundenheit zu dem Bundesland sprechen. Sigmar Gabriel, Ministerpräsident von 1999 bis 2003, und Gerhard Schröder, in dem Amt von 1990 bis 1998, werden per Videobotschaft den Geburtstag mitfeiern.Neben den Genannten kommen Gäste aus Sport und Unterhaltung. Exklusiv für die Sendung wird Moderatorin und Autorin Ninia "LaGrande" Binias aus Hannover einen Poetry Slam über ihre niedersächsische Heimat verfassen und vortragen. In der Sendung dabei ist auch die Schauspielerin Denise M'Baye: Gemeinsam mit Ninia "LaGrande" Binias gibt sie den Podcast "Die kleine schwarze Chaospraxis" heraus. In ihm sprechen sie über Literatur, Mutterschaft und Diskriminierung. Die langjährigen Freundinnen leben mit ihren Familien in Hannover.Aus dem niedersächsischen Springe kommt eine Meisterin der Verwandlung: Entertainerin und Travestiekünstlerin Olivia Jones. Sie lebt zwar seit langem in Hamburg, hat in ihrer Heimatstadt als Jugendlicher in Frauenkleidern aber bereits für viel Furore gesorgt. TV-Koch Rainer Sass kennt sich nicht nur mit der landestypischen Kulinarik bestens aus, er ist sogar Träger der Niedersächsischen Verdienstordens am Bande. Auch Sänger und Liedermacher Joris ist "born in Niedersachsen". In der "NDR Talk Show Spezial" präsentiert er aus seinem aktuellen Album den Song "Leb Wohl".Sendung: Freitag, 29. Oktober, 22.00 Uhr, NDR FernsehenFotos der Moderierenden finden Sie unter ARD-Foto.de. Weitere Informationen zur Sendung unter NDR.de/talkshow (https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ndr_talk_show/index.html)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationIris BentsPresse und KommunikationTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5057356