Das weltweit tätige Chemieunternehmen Wacker Chemie hat sich mit 60 Prozent an dem Spezial-Silanhersteller SICO Performance Material Co. Ltd aus China beteiligt. Damit stärkt das Unternehmen nochmals seine Position im Silicon-Geschäft.Nach Unternehmensangaben liegt der Kaufpreis für das 60-Prozent-Paket bei 120 Mio. Euro. Der Vollzug der Transaktion wird nach Erteilung der erforderlichen behördlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...