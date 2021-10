Krypto-Twitter feiert das Allzeithoch. Da fragt selbst ein berühmter Satiriker mal genauer nach, wie das mit dem Bitcoin funktioniert. Am 20. Oktober war es so weit: Der Bitcoin-Kurs durchbrach das All Time High (ATH), das die Kryptowährung am 14. April dieses Jahres aufgestellt hatte. Coingecko zufolge erreichte der Bitcoin-Kurs um 17:07 Uhr desselben Tags das neue, nun vorläufig geltende ATH: 67.118,89 US-Dollar. Die Community feierte und sogar im Mainstream diskutierte man die Mondreise. Wie das klang und was jetzt die ...

