Hamburg (ots) -Nicht nur Mode- oder Kochfans suchen im Internet nach Inspiration, auch Pressesprecher, Markenexperten und PR-Berater informieren sich auf Blogs gerne zu den Neuigkeiten aus der Marketing- und Medienwelt. Besonders viele nutzen dafür den Blog der global agierenden Agentur Team Lewis. Dort geht es um Soziale Medien, authentisch kommunizierte Nachhaltigkeit oder Werbung in Videospielen. Der LEWIS Blog belegt den ersten Platz im von der Kommunikationsberatung Faktenkontor erhobenen Blogger-Relevanzindex, der einen fundierten Überblick über die Relevanz von 1.600 Blogs im deutschsprachigen Raum liefert. In diesem Fall wurden PR-Blogs auf ihre Sichtbarkeit im Internet, die Anzahl der Verlinkungen, Social-Media-Aktivitäten und Interaktionen mit der Community überprüft.An zweiter Stelle steht der "Mediengau" des Krisen-PR-Experten und geschäftsführenden Gesellschafter der Faktenkontor GmbH, Jörg Forthmann. Hier geht es um Kommunikationsfehler der Unternehmen und wer in den Medien gut oder schlecht wegkommt. Die sogenannte "PR-Doktorin" Kerstin Hoffmann schafft es mit ihrem Blog auf den dritten Platz. Sie schreibt über Unternehmenskommunikation und Marketing im digitalen Wandel mit praktischen Tipps zu Zeitmanagement oder rechtlichen Fallstricken. In den Top 25 der PR-Blogs finden sich zahlreiche unterschiedliche Aspekte für die Kommunikationsprofis - von der Tourismus-PR über die Erlebnisse von Trainees in der Unternehmenskommunikation bis zu Tipps für ein datenbasiertes Performance-Marketing.Weitere Informationen über den Blogger-Relevanzindex gibt es hier: www.Blogger-Relevanzindex.de.Pressekontakt:Dr. Roland HeintzeFaktenkontor GmbHLudwig-Erhard-Straße 37D-20459 HamburgTel.: 0 40/253 185- 110Fax: 0 40/253 185- 310E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.dewww.faktenkontor.deOriginal-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52884/5057428