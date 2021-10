Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN DE0006095003/ WKN 609500) beginnt mit dem Bau des ersten dänischen Solarparks in Ringkøbing an der westlichen Nordseeküste mit einer Erzeugungskapazität von 12 Megawatt (MWp) im Rahmen der strategischen Entwicklungspartnerschaft mit der GreenGo Energy Group a/s. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

