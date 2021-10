Augsburg (www.fondscheck.de) - Spricht man über Branchen, die nach der Corona-Delle noch Nachholbedarf haben, führt kein Weg an der Logistikbranche vorbei, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Sie habe unter dem Lockdown, Produktionsstopps und Auftragsstornierungen stark gelitten. Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JW9N) der Fürst Fugger Privatbank, sehe sie aktuell wieder auf einem kräftigen Erholungskurs, was angesichts der aktuellen Not im Bereich der Lieferketten nur folgerichtig sei: "Nahezu alle verfügbaren Kapazitäten weltweit sind im Einsatz und die in der Vergangenheit so gebeutelte Seeschifffahrt erfährt gerade eine rasante Renaissance. Die Containerhäfen arbeiten in 24-Stunden-Schichten und können den Verkehr kaum abwickeln." ...

