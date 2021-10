Daimler Truck und BP haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um gemeinsam sowohl die Entwicklung einer Wasserstoffinfrastruktur als auch die Einführung von Brennstoffzellen-Lkw in Großbritannien voranzutreiben. Das unterzeichnete Memorandum of Understanding sieht unter anderem vor, dass BP prüfen will, bis zum Jahr 2030 bis zu 25 Tankstellen für Wasserstoff in Großbritannien aufzubauen und zu betreiben. ...

