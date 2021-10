Der französische Elektrotechnik-Konzern, stark engagiert in Sachen Nachhaltigkeit, steigerte die Erlöse im jüngsten Quartal organisch um 8,8 % auf 7,22 Mrd. €. Insgesamt lag der Zuwachs bei 11,8 % zum Vorjahreszeitraum. Die Erlöse wurden insbesondere im Bereich Energiemanagement ausgebaut (organisch + 9,4 %).



Die Jahresziele hat der Konzern nun bestätigt: Organisch + 11 bis 13 % beim Umsatz und + 19 bis 24 % beim bereinigten EBITA (jeweils unter Covid-19-Vorbehalt).



Gestern hatte auch CREDIT SUISSE das Kursziel 160 € bestätigt. Vor sechs Wochen waren schon 159,30 € markiert worden.



Am Morgen stieg die Aktie von SCHNEIDER ELECTRIC in Paris um 2,3 % auf 146,16 €. Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

SCHNEIDER ELECTRIC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de