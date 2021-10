Auch auf der Blizzard-Hausmesse soll zu Sexismus-Vorfällen gekommen sein. Das Unternehmen sagte die Blizzcon für 2022 nun ab. "Wir haben uns dazu entschlossen, einen Schritt zurückzutreten und mit der Planung des bereits angekündigten BlizzConline-Events (…) zu pausieren", schreibt die Schmiede von Warcraft, Overwatch & Co. Das Softwarehaus will die Hausmesse neu konzipieren. Im Zuge des Sexismusskandals war die Blizzcon ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden: Auf den Messen sollen Führungskräfte ...

