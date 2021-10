Tank & Rast steigt als assoziierter Partner beim Wasserstoff-Tankstellenbetreiber H2 Mobility Deutschland ein. Die Partnerschaft sei Bestandteil der strategischen Weiterentwicklung der Standorte an der Autobahn für zukünftig relevante Antriebsenergien - in diesem Fall aber nicht mit Pkw im Fokus. Tank & Rast sieht in der Wasserstoff-Technologie nach eigenen Angaben "ein zukunftsträchtiges Feld", da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...