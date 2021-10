Pfeiffer Vacuum überrascht die Short-Seite mit ausgesprochen starken Zahlen. Das Unternehmen erzielte in den ersten neun Monaten gleich zwei neue Rekorde.Pfeiffer Vacuum (DE0006916604) übertrifft die Erwartungen gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen gab das Unternehmen die vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate bekannt und zum anderen erhöht man noch einmal die Prognose für das laufende Geschäftsjahr.Der Umsatz in den ersten neun Monaten stieg um 26,7 % auf 575 Mio. Euro. Für Pfeiffer Vacuum ist dies das höchste ...

