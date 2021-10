Die Nachfrage nach Wohnungen in Wien ist "sehr stark und ungebremst" - das gilt für den Mietsektor ebenso wie für Eigentumsobjekte, wie EHL-Wohnen-Geschäftsführerin Karina Schunker am Mittwoch vor Journalisten erklärte. Gleichzeitig ist das Angebot knapp. Das wird sich auch künftig nicht bessern. Die Preise ziehen daher weiter an. Heuer gehen die Kaufpreise voraussichtlich um 5 bis 7,5 Prozent in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...