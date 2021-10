Leipzig (ots) -Wir laden Sie hiermit herzlich zur MDR-Europakonferenz mit dem Titel "Europa aus den Fugen? Erfahrungen einer Grenzregion" ein:am 2. November von 10 bis 16.30 Uhr (Einlass 9 Uhr) im KulturforumGörlitzer Synagoge, Otto-Müller-Straße 3 in 02826 GörlitzVielen sind noch die Bilder jubelnder Menschen auf der nächtlichen Neißebrücke im Kopf, als nach Wochen der Schließung während der ersten Corona-Hochphase im Frühjahr 2020 die Grenzen wieder öffneten. Auch die Diskussionen um das Kohle-Kraftwerk im grenznahen Turow zeigen, dass diese Grenzregion die täglichen Herausforderungen im europäischen Miteinander sehr genau kennt - im Positiven wie im Negativen. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen und das gegenseitige Verständnis zu fördern. Welche Lehren für diese Region ziehen wir aus der Pandemie, wie kann sich das Dreiländereck künftig noch besser auf überregionale Krisen vorbereiten, wie können wir Waren- und Pendelverkehr in Krisenzeiten aufrechterhalten oder sogar verbessern, wie können wir den europäischen Gedanken überzeugender zu den Menschen in der Region tragen? In der Tradition des demokratischen Europas der Regionen widmet der Mitteldeutsche Rundfunk diesen Fragen ein internationales Gesprächsforum.Gesprächsteilnehmende sind u.a. der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer; der Marschall der Wojewodschaft Niederschlesien, Cezary Przybylski; der Hauptmann des Kreises Liberec, Martin P\u016fta sowie verantwortliche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker; die Botschafter aus Polen und Tschechien, Andrzej Przy\u0142\u0119bski und Tomáš Kafka; Fachlaute aus der Wirtschaft sowie Menschen, die ihre Erfahrungen über das Leben dies- und jenseits der deutschen Grenze teilen.Im Rahmen der Europakonferenz wird zudem das bi-nationale MDR-Studio in Görlitz eröffnet. Hier werden künftig deutsche und polnische Kolleginnen und Kollegen für mediale Angebote in beiden Ländern zusammenarbeiten.Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, lassen Sie uns bitte bis zum 29. Oktober wissen, ob wir Sie zur MDR-Europakonferenz begrüßen dürfen - durch eine Rückantwort an presse@mdr.de. Bitte geben Sie das Medium und die Personenzahl an.OrganisatorischesBitte beachten Sie, dass das Hygiene-Konzept die 3G Regel vorsieht:Alle Gäste müssen geimpft, genesen oder tagesaktuell (Test nicht älter als 48 Stunden) getestet sein. Die entsprechenden Nachweise werden beim Einlass kontrolliertFür unsere Gäste gibt es am Kulturforum aufgrund der örtlichen Gegebenheiten leider keine Parkmöglichkeiten. Der Parkplatz Citycenter Frauentor liegt 6 Gehminuten vom Kulturforum entfernt und bietet 440 Parkplätze für PKWs. Die Parkgebühren betragen 1,00 Euro/Stunde; 6,00 Euro/24 Stunden. Darüber hinaus bietet die Görlitzer Innenstadt mehrere weitere Parkmöglichkeiten, etwa an der Elisabethstraße und am Obermarkt. Auch diese Parkplätze sind nur wenige Minuten vom Veranstaltungsort entfernt.Pressekontakt:MDR-Kommunikation, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5057626