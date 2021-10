London (ots/PRNewswire) -Gemba kündigt eine Zusammenarbeit mit Fraunhofer, Europas größter anwendungsorientierter Forschungsorganisation, an, um Gembas Open Innovation (OI) Training in VR für interne Schulungen von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt zu nutzen.OI hat sich zu einem der wichtigsten Paradigmen im Innovationsmanagement entwickelt. Es fördert die Erkundung eines breiten Spektrums an internen und externen Quellen für innovative Möglichkeiten. Die weltweit führenden Unternehmen wie Akzo Nobel, Siemens und Procter & Gamble nutzen die Vorteile von OI, um optimale Netzwerke für die Zusammenarbeit über Branchen hinweg aufzubauen. Infolge der weltweiten Pandemie ist die offene Informationsgesellschaft zu einem entscheidenden Weg für die Beschleunigung von Innovationen in zahlreichen Branchen geworden.Mit Hilfe der preisgekrönten VR-Lösung von Gemba für Training und Kollaboration können die Teilnehmer interner Schulungen bei Fraunhofer ein sehr praxisnahes Training zu den Möglichkeiten von OI erleben.Die Teilnehmer profitieren von den Erfahrungen anderer Einrichtungen im wissenschaftlichen Ökosystem durch eine Kombination aus interaktiven Präsentationen, immersiven Workshops und virtueller Vernetzung.Nathan Robinson, CEO von Gemba, sagte: "Gemba ermöglicht eine branchen- und länderübergreifende Zusammenarbeit, indem es die Realität jedes Teilnehmers praktisch grenzenlos macht. Wir freuen uns, dass Fraunhofer sich den vielen Organisationen auf der ganzen Welt anschließt, die Gemba nutzen, um ihre Teams aus der Ferne zu schulen."Informationen zu GembaGemba bietet maßgeschneidertes virtuelles Lernen auf Abruf, um globale Teams zu motivieren. Es löst die größte Herausforderung, vor der Führungskräfte stehen: die kontrollierte und kosteneffiziente Einführung überzeugender Schulungen in großem Umfang. Weitere Informationen finden Sie unter www.theleadershipnetwork.comOriginal-Content von: The Leadership Network, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153161/5057624