DJ Cancom wird nach starkem Quartal noch optimistischer fürs Gesamtjahr

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Cancom hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2021 nach einem starkem dritten Quartal angehoben. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, legte das EBITDA im vergangenen Quartal um rund 30 Prozent auf 32,3 Millionen Euro zu. Das EBIT stieg auf 20,7 Millionen Euro von 14,3 Millionen im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wuchs auf 302,7 (Vorjahr: 286,6) Millionen Euro. Die EBITDA-Marge lag im Berichtsquartal bei 10,7 Prozent.

Für das laufende Jahr ist die Cancom SE vor diesem Hintergrund noch optimistischer geworden und rechnet nun mit einem sehr deutlichen Wachstum bei Umsatz, Rohertrag und EBITDA. Bislang war das Münchener Unternehmen bei allen drei Finanzkennziffern von einem deutlichen Wachstum ausgegangen. Die Prognose für das EBITA, die bereits ein sehr deutliches Wachstum vorsah, bleibt unverändert.

Für den Unternehmensbereich IT Solutions plant Cancom nun ebenfalls mit einem sehr deutlichen Wachstum bei Umsatz und EBITDA nach einem zuvor in Aussicht gestellten deutlichen Wachstum. Der Bereich Cloud Solutions soll bei Umsatz, EBITDA und Annual Recurring Revenue in diesem Jahr unverändert sehr deutlich wachsen. Die vollständige Drittquartalsmitteilung soll am 11. November veröffentlicht werden.

October 27, 2021 07:26 ET (11:26 GMT)

