DJ McDonald's erhöht den Umsatz auch über den Preis

Von Heather Haddon

NEW YORK (Dow Jones)--Höhere Preise im US-Geschäft und die Aufhebung von Covid-19-Beschränkungen im Ausland haben den Umsatz der Burger-Kette McDonald's beflügelt. Im dritten Quartal stiegen die Konzerneinnahmen um 10,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2019, also vor der Corona-Krise. Das vergleichbare Wachstum auf dem Heimatmarkt betrug 14,6 Prozent, ebenfalls im Vergleich zu 2019.

McDonald's erklärte, umsatzfördernd wirkten größere Bestellungen sowie höhere Preise, daneben ein neues, knuspriges Hühnchensandwich sowie die Menü-Empfehlungen von Prominenten. Der Quartalsgewinn stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 22 Prozent auf 2,15 Milliarden Dollar. Der Umsatz belief sich auf 6,2 Milliarden Dollar, das sind im Jahresvergleich 14 Prozent mehr. Bereinigt um Sondereffekte verdiente McDonald's 2,76 Dollar pro Aktie. Umsätze und Ergebniszahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten.

McDonald's hatte im Sommer erklärt, dass die Essenspreise im vergangenen Jahr um etwa 6 Prozent gestiegen sind. Am Mittwoch erklärte die weltgrößte Burger-Kette, dass es in wichtigen Märkten wie Kanada, Frankreich und Deutschland weniger Covid-19-bedingte Schließungen von Fast-Food-Restaurants gab. Das kam dem Umsatz in diesen Ländern zuletzt zugute.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2021 07:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.