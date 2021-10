Berlin (ots) -Über 100 Projekte und Initiativen zur Verbesserung der CO2-Bilanz und ein klares Bekenntnis zu den Klimazielen in der Region - mit der heute vorgestellten Publikation "Gemeinsam für eine klimaneutrale Metropolregion" unterstreichen die im Forum CEOs FOR BERLIN versammelten Unternehmen aus Berlin und Brandenburg ihr Commitment, im Schulterschluss mit Politik und Gesellschaft den Weg zur klimaneutralen Metropolregion Berlin Brandenburg zu ebnen. Das Forum betrachtet die Publikation als Einladung zu einem dauerhaften Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern der Region."Wirtschaftlicher Erfolg fußt auf dem Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen - der Kampf gegen den Klimawandel und der aktive Einsatz zum Erreichen der Klimaziele in unserer Metropolregion stehen ganz oben auf der Arbeitsagenda unseres Forums. Die mehr als 100 Projekte, Initiativen und Maßnahmen zeigen: Die Unternehmen der Region arbeiten konsequent daran, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern und das gemeinsame Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Die vorliegende Best-Practice-Beispiele können als Blaupause dienen und sollen zur Nachahmung anregen", sagte der Initiator und Koordinator des Forums CEOs FOR BERLIN, Dr. Jörg Ritter.Mehr als 30 Unternehmen haben sich an der Publikation aktiv beteiligt und ihre Anstrengungen und Maßnahmen zur Verbesserung der eigenen CO2-Bilanz dokumentiert. Sie stammen aus unterschiedlichen Sektoren der Berliner Wirtschaft. Vertreten sind neben dem Energiesektor die Bereiche Wohnen und Gebäude, Industrie, Dienstleistung, Mobilität, Handel, Kultur und Bildung.Dr. Tanja Wielgoß, Vorstandsvorsitzende der Vattenfall Wärme Berlin AG und Sprecherin des Forums CEOs FOR BERLIN: "Klar ist: Ein ambitioniertes Ziel wie die Klimaneutralität erreichen wir nur im Miteinander. Energiewende und Digitalisierung sind die Herausforderungen, aber auch die Leitplanken für einen nachhaltigen Strukturwandel in Berlin-Brandenburg. Wollen wir unsere Hauptstadt-Region vielfältig, lebenswert und wirtschaftlich attraktiv weiterentwickeln, müssen wir an einem Strang ziehen - mit geballter Expertise, smarten Infrastrukturen und klimafreundlichen Technologien. Ein wichtiger Baustein auf dem Weg dahin ist die Wärmewende. Wir als Vattenfall Wärme werden bis zum Jahr 2030 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen und damit den größten Einzelbeitrag zur Erreichung der Reduktionsziele des Landes Berlin leisten."Metropolen und Ballungsräume haben das Potenzial, einen besonders effektiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Obwohl sie weltweit nur rund zwei Prozent der Landfläche ausmachen, sind sie global für 70 Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Die große Zahl von Menschen, Verkehr, Industrie, Handwerk, Büros und Handel machen urbane Gebiete zu Hotspots des Energieverbrauchs. Die Klimaziele werden daher nur mit verstärkten Anstrengungen in den städtischen Ballungsräumen zu erreichen sein. Dabei spielt der Stromsektor eine entscheidende Rolle.Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung von 50Hertz und Sprecher des Forums CEOs FOR BERLIN, sagte: "Strom wird in Zukunft überwiegend dort erzeugt, wo es die besten Standortbedingungen für Windkraft- und Solaranlagen gibt. Die Transformation der Energiesysteme hin zu einer Welt der Erneuerbaren ist daher nur mit zuverlässigen und stabilen Stromnetzen möglich. Strom muss teilweise über größere Entfernungen in die Verbrauchszentren wie die wachsende Metropolregion Berlin-Brandenburg transportiert werden. Die Nachfrage nach grünem Strom - unter anderem für die Nah- und Fernwärmeversorgung sowie die Elektromobilität - wird hier in den nächsten Jahren zunehmen. 50Hertz investiert daher in den kommenden zehn Jahren 900 Millionen Euro in leistungsstärkere Leitungen und Umspannwerke in Berlin und Umland. In diesem Jahr haben wir bereits mit dem Bau des Tunnels für eine wichtige Stromverbindung begonnen, die sogenannte Kabeldiagonale."Mit ihrer Innovationskraft ist die Wirtschaft natürlicher Partner bei allen Bestrebungen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Gefordert sind neben der CO2-Vermeidung im eigenen Geschäftsalltag innovative und intelligente Lösungen, um Klimaschutz auf breiter Front zu ermöglichen. "Wir sehen in unserer Region beste Voraussetzungen, um beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einzunehmen. Produkte, Dienstleistungen und Technologien 'Made in Berlin' haben das Potenzial, beides zu schaffen - weltweit effektiv zum Klimaschutz beizutragen sowie Wohlstand und Arbeitsplätze in unserer Region zu erhalten und neu zu schaffen. Um diese Zukunftschance zu nutzen, braucht es Teamplay zwischen allen relevanten Akteuren der Region. Wir müssen alle vorhandenen Kräfte mobilisieren, um den Umbau unserer Stadt zu einer klimagerechten Metropole koordiniert voranzubringen. Insofern verstehen die CEOs FOR BERLIN die heutige Vorstellung der eigenen Klimaschutzanstrengungen ausdrücklich als Gesprächsangebot insbesondere an die politischen Verantwortlichen in der Metropolregion", sagte Michael Knoll, Leiter politische Grundsatzfragen im Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI).2019 haben der VBKI und das Beratungsunternehmen Egon Zehnder begonnen, die Stimmen und Perspektiven der wichtigsten Berliner und Brandenburger Unternehmen und Institutionen im Forum CEOs FOR BERLIN zusammenzuführen. Das Ziel der rund 150 Mitglieder des Forums: einen lösungsorientierten Austausch "auf Augenhöhe" mit politischen Entscheidungsträgern zu ermöglichen. Die im Forum CEOs FOR BERLIN organisierten Unternehmen - darunter alle DAX-Mitglieder mit Sitz in der Region - beschäftigen gemeinsam knapp 30 Prozent der erwerbstätigen Berlinerinnen und Berliner und stehen für mehr als die Hälfte der Wirtschaftskraft in der Metropolregion. 