Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die EZB mit ihrer neuen Strategie erfolgreich das Sommerloch verhindert hatte, ging es zuletzt vor allem um sprachliche Adjustierungen und die Drosselung des monatlichen PEPP-Ankauftempos seit Beginn Q4/2021, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Mit Blick auf die geldpolitischen Entscheidungsparameter sähen die Analysten der NORD/LB für morgen keinerlei Anpassungen voraus. Dies würden sie nicht zuletzt mit der Einschätzung begründen, dass im EZB-Rat die Preisauftriebe weiterhin als temporär und somit transitorisch angesehen würden. Etwas Würze in die Sitzung dürfte zudem kommen, da Jens Weidmann letzte Woche seinen Rückzug zum Jahresende verkündet habe. Die Kommunikation bleibe das A und O der Europäischen Zentralbank - mehr denn je. Eine Überführung des PEPP in das APP würden die Analysten der NORD/LB frühestens im Dezember erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...