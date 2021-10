Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der K+S Aktiengesellschaft (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) hat am 26.10 die Prognose für das operative EBITDA im Gesamtjahr 2021 auf rund 630 Mio. EUR erneut angehoben (bisher: 500 Mio. EUR bis 600 Mio. EUR, ohne REKS-Einmalertrag von rund 200 Mio. EUR), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

