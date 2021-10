General Motors hat seine kürzlich ankündigten Investitionspläne für den Ladeinfrastruktur-Aufbau in Nordamerika präzisiert. Zusammen mit seinen Händlern wird GM im Rahmen des "Dealer Community Charging Program" ab 2022 bis zu 40.000 AC-Ladestationen in den USA und Kanada errichten. Bereits Anfang des Monats hatte GM im Zuge eines zweitägigen Investoren-Events publik gemacht, seine Investitionen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...