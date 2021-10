AMSTERDAM, Niederlande, Oct. 27, 2021dem weltweit führenden Anbieter von Cloud-basierten LTE- und 5G-Wireless-Netzwerk-Edge-Lösungen erreicht hat. Die 5G for Enterprise Branch Specialization identifiziert und würdigt Partnerorganisationen, die führend bei der Positionierung und dem Verkauf von Cradlepoint's 5G für Geschäftslösungen sind, indem sie eine Reihe von vertrieblichen, technischen und geschäftlichen Leistungskriterien erfüllen.



Mit der Spezialisierung unterstützt Expereo die Bemühungen von Cradlepoint, das umfassendste Portfolio von 5G-Lösungen der Branche zu vertreiben, um die geschäftlichen Anforderungen an Verfügbarkeit, Interoperabilität, Sicherheit und Verwaltbarkeit zu erfüllen.

Durch die Nutzung der Netcloud-Lösung von Cradlepoint bietet Expereo portable Netzwerkverbindungen, die als primäre, Failover- oder Underlay-Verbindungen verwendet werden können. Da kein physisches Übertragungsmedium vorhanden ist, ist die Bereitstellung mit nur einem 4G/5G-fähigen Router und einsatzbereiten Daten-SIM-Karten von Mobilfunkbetreibern einfach. Dadurch können Backup-Einrichtungen oder temporäre Standorte sofort mit dem Internet verbunden werden und die Verbindung zum Unternehmensnetzwerk ist gewährleistet, wenn der Betrieb aufgrund von Katastrophen oder Notfallplänen unterbrochen wird. Mobiles Breitband kann auch verwendet werden, um die Redundanz im SD-WAN zu verbessern und die Anwendungsleistung zu optimieren, indem dem Underlay mehr Auswahlmöglichkeiten hinzugefügt werden und die aktuellen MPLS- und Internetkomponenten innerhalb der SD-WAN-Umgebung weiter diversifiziert werden.

"Die Anerkennung als 5G Enterprise Branch Specialization verdeutlicht das Engagement von Expereo, die erstklassige Technologie als Teil seines Service-Stacks zu nutzen und unseren Kunden den Weg zu 5G für Unternehmen zu ebnen", erklärt Catherine Lee, Director Service Development bei Expereo. "Unsere Kunden erhalten die fortschrittlichste Ausrüstung für mobile Endgeräte, die es gibt, Zugang zu umfassendem Support und die Gewissheit, dass die Produkte und Services, die wir gemeinsam mit Cradlepoint anbieten, die Anforderungen von Unternehmensnetzwerken erfüllen", fährt er fort.

Durch die Kombination seiner NetCloud-Plattform mit einem brandneuen Design für seine neuen 5G-Modems und Antennensysteme ist Cradlepoint der erste Anbieter umfassender 5G-Lösungen für Unternehmen. Zu den spezifischen Funktionen gehören die Kombination von LTE, Gigabit-Class LTE und 5G in einem einzigen Wireless-WAN, die Unterstützung aller 5G-Spektren, die Interoperabilität mit bestehenden SD-WAN- und Router-Infrastrukturen der Kunden und die Vereinfachung des gesamten Netzwerkverwaltungslebenszyklus.

"Cradlepoint ist bestrebt, die Entwicklung von Wireless WAN und 5G anzuführen und ist sowohl die erste als auch die beste Wahl für Kunden in diesem Bereich", so Eric Purcell, Senior Vice President des globalen Partnervertriebs bei Cradlepoint. "Unsere Reseller, Service Provider und Technologiepartner spielen bei dieser Mission eine entscheidende Rolle. Die Ergänzung unseres 5G for Enterprise Branch Specialization-Programms durch Expereo ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Weg zu 5G für Unternehmen zu ebnen."

Über Expereo

Expereo ist der führende Anbieter für verwaltete Netzwerklösungen, darunter globale Internetkonnektivitäts-, SD-WAN-, SASE- und Cloudzugriffsoptimierungs-Dienste. Expereo ist der bewährte Partner von 30 % der Fortune-500-Unternehmen und versorgt Unternehmen und Regierungen an Standorten rund um die Welt. Außerdem unterstützt Expereo Unternehmen bei der Verbesserung ihrer Produktivität durch flexible und optimale Internetperformance. Im Februar 2021 erwarb das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen Vitruvian Partners eine Mehrheitsbeteiligung an Expereo, neben der führenden europäischen Privatkapitalgesellschaft Apax Partners sas und der Unternehmensführung.