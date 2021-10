HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen zum dritten Quartal von 10,50 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit seinen soliden Resultaten habe das Finanzhaus die Börsianer nicht in Euphorie versetzt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger hätten vor dem Hintergrund der starken Zahlen der US-Banken auf eine höhere Dynamik gehofft./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 12:11 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 12:51 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

DEUTSCHE BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de