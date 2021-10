LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 9500 auf 8900 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der britische Konsumgüterkonzern habe über alle Geschäftssparten hinweg zugelegt, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit ist seiner Meinung nach die Debatte beendet, in welchem Maße die jüngste Umsatzstärke lediglich auf positive Einmaleffekte im Zuge der Corona-Krise zurückzuführen sei./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 16:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

