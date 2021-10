HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen und Anhebung des Ausblicks auf "Hold" mit einem Kursziel von vorerst 153,80 Euro belassen. Die vorläufigen Kennziffern des Spezialpumpenherstellers für das dritte Quartal seien klar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es seien wirklich positive Nachrichten von Pfeiffer Vacuum. Der Experte kündigte an, seine Schätzungen und sein Kursziel nach den endgültigen Zahlen anzupassen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006916604

