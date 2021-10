In einem Tweet hat der Chefgeologe von Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD), Thomas Abraham-James, gestern mitgeteilt, dass die Bohrkerne vom Ryberg Projekt in Grönland im Labor von SGS in Spanien angekommen sind und dort im Moment analysiert werden. Auf Nachfrage konnten wir erfahren, dass es sich um den Teil der Bohrkerne handelt, die bereits vor Ort in Grönland in Halbschalen zersägt und visuell untersucht worden sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...