Goliath Resources dreht auf - Goldbohrprogramm auf 60 Kilometer ausgeweitet

Goliath Resources wird diese Saison 60.000 statt 40.000 Meter bohren. Grund sind neue Informationen zur Goldentdeckung Surebet.

Schon die ursprünglichen Bohrpläne für die Goldentdeckung Surebet, die Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) kürzlich vorgelegt hat, waren spektakulär. 40.000 Bohrmeter mit neun Bohrgeräten waren ursprünglich geplant, um die ohnehin schon gewaltige Surebet-Zone noch einmal auszuweiten und genauer zu bestimmen. Neue Informationen und erste Erfolge des Programms zur erneuten Begutachtung zuvor nicht analysierter Bohrkerne aber haben das Unternehmen von Gründer und CEO Roger Rosmus jetzt veranlasst, die geplante Kampagne um 50% auf 60.000 Meter aufzubohren!

Basis für diese Entscheidung ist, dass Goliath zuletzt weit verbreitetes, zahlreich auftretendes mit bloßem Auge sichtbares Gold in zahlreichen intrusiven Gängen (RIRG, reduced intrusion related gold) sowie in der durch Kalksilikat umgewandelten Brekzie entdeckt hat, während man Bohrkerne, die zwischen 2021 und 2024 gebohrt aber nie untersucht wurden, erneut protokollierte.

Nicht nur das, Goliath Resources hat auch schon die ersten Analyseergebnisse zu einer solchen Bohrung (GD-22-64) aus dem Labor zurückerhalten, von der man glaubt, dass sie in direktem Zusammenhang mit der Quelle des riesigen Mineralisierungssystems steht. Dieses Bohrloch, in dem mit bloßem Auge sichtbares Gold zu erkennen war, erbrachte starke 6,31 g/tGoldäquivalent AuÄq über 14,35 Meter inklusive 11,36 g/t AuÄq über 7,85 Meter!

Schon jetzt hat das Unternehmen weitere sieben Bohrlöcher aus der Neuprotokollierung, die an zahlreichen Stellen sichtbares Gold enthielten und in Verbindung mit RIRG-Gängen, kalk-silikatveränderten Brekzien und bekannten Scherungen/Adern stehen identifiziert. Auf die Ergebnisse der Analyse dieser Proben wartet Goliath Resources bereits gespannt.

Mit dieser Erkenntnis, dass auch die intrusiven Gänge im Gegensatz zu früheren Annahmen sichtbares Gold in abbaufähigem Ausmaß enthalten, ist das Potenzial der Surebet-Entdeckung natürlich noch einmal erheblich gestiegen! Gut also, dass Goliath Resources nicht nur über liquide Mittel von 19 Mio. CAD verfügt (zum 31.03.2025) sondern erst kürzlich noch einmal 27 Mio. CAD über eine Charity-Flow Through-Finanzierung zu 3,17 CAD pro Aktie - dabei wurde übrigens kein Warrant ausgegeben - eingenommen hat. Damit ist man auf jeden Fall finanziell ausgestattet und das jetzt 60.000 Bohrmeter umfassenden Programm 2025 voll finanziert!

Das gewaltige Bohrprogramm wird sich darauf konzentrieren, die seitliche Ausdehnung des hochgradigen Goldsystems über die bisherigen 1,8 km² auszuweiten und zudem die Geometrie des Systems in die Tiefe abzugrenzen - während man auf die Quelle der Intrusion, die so genannte Motherlode abzielt. Surebet, so betont das Unternehmen zudem, ist in alle Richtungen weiterhin offen, was noch einmal weiteres Entdeckungspotenzial bedeutet.

Aktuell hat Goliath Resources bereits fünf Bohrgeräte im Einsatz und weitere vier Bohrer sollen ebenfalls in Kürze auf dem Projektgebiet eintreffen.

Das Unternehmen konzentriert sich mit den Bohrungen dieses Jahr zu 100% auf die Surebet-Entdeckung und verfolgt dabei einen detaillierten Plan:

o Untersuchung der Motherlode-Goldquelle;

o Untersuchung von weiteren 13 eozänen Erzgängen, die an der Oberfläche beobachtet wurden und noch nie durch Bohrungen auf eine Mineralisierung getestet wurden;

o Bestimmungsbohrungen mit dem Ziel, die Dichte der Durchstoßpunkte in allen bekannten gestapelten Adern zu erhöhen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den hochgradigsten Gebieten der Bonanza Zone und der Surebet Zone liegt;

o Erprobung von Zonen, in denen sich die RIRG-Dykes und die sanft abfallenden Adern kreuzen, die als Goldilocks-Zonen bezeichnet werden, da es sich dabei um Schlüsselstellen handelt, in denen zwei Arten von Goldmineralisierungen vorhanden sind, die die Zonen bereichern; und

o Ausweitung der bekannten mineralisierten Adern in seitlicher Richtung und in die Tiefe, wo sie derzeit offenbleiben

Goliath Resources ist die erste Explorationsgesellschaft der Region, die in dieser Art von Gängen Goldmineralisierung entdeckt und dokumentiert hat und damit ein altes Narrativ verändert! Dass das Unternehmen in diesen Gängen hochgradiges Gold in abbaubarer Mächtigkeit erbohrt stellt einen bedeutenden Durchbruch dar und ist nicht nur für die Surebet-Entdeckung sondern auch für andere Unternehmen, die im Goldenen Dreieck von British Columbia Explorationsaktivitäten durchführen, ein Game Changer!

Roger Rosmus, Gründer und CEO von Goliath, erläutert die Entscheidung zur Ausweitung des Bohrprogramms: "Die unglaublichen Ergebnisse unserer Neuvermessungsinitiative, insbesondere das weit verbreitete sichtbare Gold und die starken Untersuchungsergebnisse aus den RIRG-Feeder-Gängen, haben uns dazu veranlasst, unser Bohrprogramm erheblich zu erweitern. Dank unserer soliden Bilanz zum 31. März 2025 und der starken Unterstützung durch unsere kürzlich aufgestockte Finanzierung in Höhe von 27.000.000 Dollar können wir das volle Potenzial von Surebet aggressiv verfolgen, indem wir die geplanten 40.000 Meter auf 60.000 Meter erhöhen, was einer beeindruckenden Steigerung von 50 % entspricht. Wir haben die bislang größte Bohrkampagne mit 9 Bohrgeräten mobilisiert, die sich ausschließlich auf unsere außergewöhnliche hochgradige Goldentdeckung Surebet auf unserem zu 100 % unter unserer Kontrolle stehenden Grundstück Golddigger konzentrieren. Wir sind sehr zuversichtlich, dass das diesjährige Programm ein Meilenstein werden wird. Bis Mitte 2024 lag unser Fokus auf einer Reihe von gestapelten, sanft abfallenden hochgradigen Goldadern. In früheren Forschungs- und Explorationsarbeiten im Golden Triangle wurden Dykes aus dem Eozän als nicht aussichtsreich für Goldvorkommen angesehen. Dennoch haben wir mit bloßem Auge sichtbares Gold und Molybdänit entdeckt, das über eine abbaubare Mächtigkeit hinweg hochgradiges Gold ergab. Um das Potenzial weiter zu bewerten, haben wir diesen Kern unter anderem zur Analyse an die Colorado School of Mines geschickt. Ihre Arbeit brachte wichtige geologische Informationen über die Surebet-Entdeckung zutage, die sowohl für die gestapelten, sanft abfallenden Adern als auch für die vertikalen RIRG-Gänge gelten, mit einem Modell, wonach sie alle aus einer gemeinsamen magmatischen Intrusion unterhalb des Talbodens stammen. Dank ihrer Arbeit verfügen wir nun über die umfangreichsten geologischen Daten und Bohrlochdaten, mit denen wir jemals in eine Bohrsaison gestartet sind, und wir sind in unserer Saison 2025 sofort durchgestartet. Unsere erste Aufgabe bestand darin, alle Bohrlochintervalle der RIRG-Gänge neu zu protokollieren, was sich bereits mit unseren ersten Untersuchungsergebnissen aus dieser Maßnahme ausgezahlt hat. Im Rahmen der Neuprotokollierung wurde auch sichtbares Gold in einer dritten Art von Mineralisierung in kalziumsilikatveränderter Sandsteinbrekzie gefunden. Angesichts des Umfangs der von uns durchgeführten Bohrungen ist dies eine weitere positive Überraschung. Alle Goldzonen sind nach wie vor weit offen, und wir machen weiterhin neue Entdeckungen mit Goldmineralisierungen in drei unterschiedlichen Gesteinspaketen. Wir sind noch lange nicht an den Grenzen der Surebet-Entdeckung angelangt, denn je mehr Bohrungen und wissenschaftliche Untersuchungen wir durchführen, desto besser werden die Ergebnisse. Wir verfügen über eine beeindruckende Gruppe von Zielen, darunter weitere Bohrungen in den gestapelten hochgradigen Goldadern sowie Bohrungen in die kreuzenden gestapelten Adern und RIRG-Gänge in den von unserem Team als "Goldilocks-Zonen" bezeichneten Gebieten. Außerdem werden wir den vertikalen RIRG-Gängen in die Tiefe folgen, um nach der magmatischen Quelle zu suchen, die möglicherweise für die gesamte Goldmineralisierung in unseren verschiedenen hochgradigen goldhaltigen Gesteinspaketen verantwortlich ist. Das Management und das geologische Team sind davon überzeugt, dass wir die wichtigste hochgradige Goldentdeckung im Golden Triangle seit vielen Jahren gemacht haben, die mit einigen der großen Goldminen im Camp konkurrieren könnte. Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse der Bohrsaison 2025 und freuen uns darauf, während der gesamten Explorationssaison über den Fortschritt der Bohrungen zu berichten und die Bohrergebnisse zu veröffentlichen, sobald sie vorliegen, zusammengestellt und ausgewertet sind."

