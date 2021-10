Unterföhring (ots) -- Sky überträgt die Achtelfinal-Begegnung am Montag ab 18.15 Uhr live auf Sky Sport 1- Moderatorin Nele Schenker, Ex-Nationalspielerin Julia Simic und Kommentator Hannes Herrmann berichten aus dem Dreisamstadion in Freiburg- Auslosung des Viertelfinals am 7. November ab 18.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und zusätzlich frei empfangbar im Stream auf skysport.de - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und Verena Schweers im Studio- Auslosung UEFA Women's EURO 2022 morgen ab 18.00 Uhr live aus Manchester auf Sky Sport News und im kostenlosen Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App- "Dortmunder Mädchen" - Dritte Folge der saisonbegleitenden Film-Reihe "BVB 09 - Stories who we are" exklusiv auf Sky- Den DFB-Pokal der Frauen live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring, 27. Oktober 2021 - Am Montag kommt es im DFB-Pokal der Frauen zur Neuauflage des Finals von 2019. Der SC Freiburg empfängt im Achtelfinale den Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Sky überträgt die Partie ab 18.15 Uhr live auf Sky Sport 1. Nele Schenker begrüßt die Zuschauer gemeinsam mit Ex-Nationalspielerin Julia Simic aus dem Dreisamstadion. Kommentiert wird die Partie von Hannes Herrmann.Sky überträgt ein Topspiel jeder Runde des Wettbewerbs 2021/22 live, insgesamt sechs Begegnungen von der 1. Runde bis einschließlich des Finals.Viertelfinal-Auslosung am 7. NovemberDie Viertelfinals (1. und 2. März 2022) werden dann am 7. November von der ehemaligen Nationalspielerin und dreimaligen Pokalsiegerin Verena Schweers unter Aufsicht von Ziehungsleiterin und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ermittelt. Sky überträgt die Auslosung ab 18.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und frei empfangbar im Livestream auf skysport.de.Auslosung UEFA Women's EURO 2022 morgen auf Sky Sport NewsBereits morgen findet die Auslosung der UEFA Women's EURO 2022 statt. Sky Sport News überträgt aus Manchester live ab 18.00 Uhr. Moderator Gregor Teicher ordnet die Geschehnisse gemeinsam mit der früheren Nationalspielerin Lena Goeßling für den Sky Zuschauer ein. Die Auslosung kann darüber hinaus im kostenlosen Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App verfolgt werden."Dortmunder Mädchen"Die dritte Folge der 10-teiligen, saisonbegleitenden Film-Reihe "BVB 09 - Stories who we are" wird morgen exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 ausgestrahlt. Dabei dreht sich dieses Mal alles um das neu gegründete Frauenfußballteam von Borussia Dortmund. Parallel zur linearen Ausstrahlung ist diese auch On-Demand auf Sky Q abrufbar.Die Doku "BVB 09 - Stories who we are" bietet Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Borussia Dortmund. Jeweils an zehn Donnerstagen zeigt Sky diese exklusiv im deutschen Fernsehen.Mit Sky Q live dabei seinEin ausgewähltes Topspiel jeder Runde des DFB-Pokals 2021/22 der Frauen ist mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Der DFB-Pokal der Frauen mit Sky TicketMit Sky Ticket können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Saisonstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Das Monatsticket ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen. Mit dem Jahresticket, das 12 Monate den besten Preis für das volle Sport-Angebot garantiert, wird es deutlich günstiger.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jan GötzeExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883jan.goetze@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5057747