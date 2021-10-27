DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TEVA PH.F.NL.II 15/23 XS1211040917 28.10.2021 HZE/EOT
TEVA PH.F.NL.II 18/22 XS1812903828 28.10.2021 HZE/EOT
TEVA PH.F.NL.II 16/24 T7AA XS1439749281 28.10.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TEVA PH.F.NL.II 15/23 XS1211040917 28.10.2021 HZE/EOT
TEVA PH.F.NL.II 18/22 XS1812903828 28.10.2021 HZE/EOT
TEVA PH.F.NL.II 16/24 T7AA XS1439749281 28.10.2021 HZE/EOT
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