Frankenthal (ots) -Stiftung Warentest und ADAC haben 24 Sitze und Babyschalen getestet (Online-Testveröffentlichung vom 26.10.2021). Die Graco SnugEssentials i-Size Babyschale plus Basis wurde mit der Note 1,8 (GUT) bewertet und überzeugt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in ihrer Gruppe. Ca. 70 Prozent sparen Eltern beim Kauf der zweitbesten getesteten Babyschale inklusive Basisstation.Ab Geburt bis zur einer Größe von 75 cm nehmen Kinder rückwärtsgerichtet in der Babyschale Graco SnugEssentials i-Size (https://gracobaby.eu/de/graco-snugessentials-i-size) Platz. Die Babyschale wird mit Isofixbasis und Stützfuß im Auto befestigt. Dank des integrierten Seitenaufprallschutzes aus energieabsorbierendem Schaum ist der Nachwuchs von Anfang an sicher im Auto unterwegs. Mit 1,6 benoten die Tester insgesamt die Unfallsicherheit der Babyschale. Beim Frontaufprall schneidet sie mit "sehr gut" ab.Sehr gut in Kategorie Schadstoffe, Sitzumbau und ReinigungEine glatte 1,0 bekommt die Graco SnugEssentials i-Size in der Kategorie "Schadstoffe". Diese sehr gute Bewertung bezieht sich unter anderem auf den Test von Phthalaten (Weichmachern), Formaldehyd oder weiteren schädlichen Verbindungen.Für "gut" befinden die Tester die Handhabung wie beispielsweise den Einbau und das Anschnallen. Ein "sehr gut" bekommt die Graco Babyschale in der Kategorie "Sitzumbau / Größenanpassung". Direkt für den ersten Weg vom Krankenhaus nach Hause liegen Babys geborgen in der mehrteiligen Neugeboreneneinlage, die später ganz einfach herausgenommen werden kann. Auch die Reinigung und Verarbeitung wurde mit "sehr gut" bewertet.Leichte Babyschale für nach der GeburtDas Besondere an dieser Babyschale ist neben ihrer gut bewerteten Sicherheit auch ihr geringes Gewicht: Mit gerade einmal 3,66 Kilogramm ist sie ideal für frisch gebackene Mamas, die nach der Geburt noch nicht so schwer tragen sollten. Für einen entspannten Spaziergang zwischendurch oder einen kurzen Einkaufsstopp lässt sich die Babyschale außerdem auf allen Graco Kinderwagen verwenden - ganz ohne zusätzlichen Adapter.Die Graco SnugEssentials i-Size Babyschale kostet 109,95 EUR (UVP). Die passende Isofamily Base (baugleich mit der getesteten Snugride i-Size Basis) ist für 99,95 EUR (UVP) erhältlich. Damit bekommen werdende Eltern eine äußerst günstige Erstausstattung für sicheres Autofahren mit Baby.Pressekontakt:Konfetti KommunikationAndrea Jahrgraco@konfetti-kommunikation.dewww.konfetti-kommunikation.deOriginal-Content von: Allison GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137387/5057773