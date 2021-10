DJ Siemens Energy liefert Netzanbindung für Windpark vor New Yorks Küste

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy hat in den USA einen ersten Auftrag für die Netzanbindung eines großen Offshore-Windparks erhalten. Im Konsortium mit Aker Solutions aus Norwegen soll der deutsche Energietechnikkonzern ein Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssystem (HGÜ) liefern, das den vor der Küste von Long Island bei New York erzeugten grünen Strom bis zum Festland transportiert, wie er in München mitteilte.

Die HGÜ-Technik, die den Strom im Vergleich zur Wechselstromübertragung verlustärmer überträgt, kommt erstmalig in den USA zum Einsatz. Der Windpark wird 924 Megawatt Leistung haben und soll die Metropole New York mit emissionsfrei erzeugtem Strom versorgen. Die abschließende Lieferung des Übertragungssystems mit zwei Konverterstationen ist laut Siemens Energy für die zweite Jahreshälfte 2025 vorgesehen.

