Puma hat seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Trotz operativer Herausforderungen konnte das deutsche Unternehmen ein starkes Umsatz- und EBIT-Wachstum verbuchen. Angesichts der dynamischen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres hob Puma jetzt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 an. Die Aktie reagierte daraufhin mit einem leichten Kursanstieg.Am Mittwochmorgen gab Puma (DE0006969603) im Rahmen einer Unternehmensmitteilung die Zahlen für das dritte Quartal bekannt. Wie der in Herzogenaurach ansässige ...

